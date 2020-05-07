Konya Karatay Kent Konseyi sağlık çalışanlarına ziyaretlere devam ediyor - Son Dakika

Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi başkan ve yürütme kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan sağlık kurumlarını kapsayan ziyaretlerin, Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ile yürütme kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, sağlık çalışanları için yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Sağlık ordumuzun kıymetli neferi, dünya ile Türkiye'mizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, salgından etkilenen vatandaşlarımızın ve çevrelerinin tedavilerinin yapılması ile virüsün ortadan tamamen kaldırılmasına yönelik ne kadar fedakarca çalıştığınızın farkındayız. Ülke olarak yürüttüğümüz bu büyük savaşta en ön safta bulunarak, göreviniz esnasında en sevdiklerinizden, ailelerinizden bile ayrı kaldığınızı ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevinizi fedakarca yürüttüğünüze millet olarak şahidiz. Dur durak bilmeden, kimi zaman uykunuzu kimi zaman da yemeyi bir kenara bırakarak bir vatandaşımızı daha iyileştirmek adına hizmet etmeniz, her türlü takdirin üstündedir. Karatay Belediyesi olarak bizler de sizlerin bu özverili ve fedakarca çalışmanıza anlam katmak amacıyla tüm birimlerimizle birlikte temizlik, dezenfekte, ilaçlama, düzen ve denetim gibi faaliyetlerimizi aksatmadan yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlaması gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için de tüm kurum ve kuruluşlarımızla hareket ediyoruz. Bugüne kadar büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkmış olan ülkemizin ve milletimizin yine birlik, beraberlik ile dayanışma ruhuyla bu salgından da kurtulacağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle bu zorlu süreçte özverili ve fedakarca çalışan sizi, bütün sağlıkçı kardeşlerimi alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Rabb'im hepimizin yardımcısı olsun."

Karatay Kent Konseyi Başkanı Arslan ise Türkiye'nin, Kovid-19 sürecini başarıyla yürüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinin, özellikle de ABD ve Avrupa'nın bu dönemde sağlık alanında yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz çok başarılı bir sınav veriyor. Tabi ki bu sürecin kahramanları sağlık çalışanlarımız. Ülkemizdeki sağlık yatırımları, sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımızın katkılarıyla gelinen bu noktadan son derece memnunuz. Devletimiz hem ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde vatanlarına getirdi hem de hem de bizden yardım bekleyen onlarca ülkeye destek olduk ve bu bizi gururlandırıyor. Bizler de Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi olarak iki aydır ailelerinden, sevdiklerinden uzakta olan sağlık çalışanlarının yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik ve kendilerini ziyaret ediyoruz. Kendilerine hem teşekkür ediyoruz hem de Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'nın selamlarını iletiyoruz. Ülke olarak millet olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz."

Açıklamada, sağlık çalışanlarının da ziyaret dolayısıyla çok memnun oldukları, bu tür desteklerin çalışma azim ve motivasyonlarını arttırdığı belirtilerek, Karatay Belediye Başkanı Kılca ve Karatay Kent Konseyi yönetimine teşekkür ettikleri bildirildi.