KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 2 YARALI

08.08.2022 00:19

Konya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki İlayda Eroğlu (19) ile Seda Nur Yılmaz (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Konya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki İlayda Eroğlu (19) ile Seda Nur Yılmaz (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çay ilçesi Hal kavşağında meydana geldi. Mert Can Bülbül yönetimindeki 11 AF 320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilin şarampolde bulunan bir ağaca çarparak durabildiği kazada sürücü Mert Can Bülbül ile araçta bulunan Serdar Bahadır Uslu, İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekiplerce yapılan kontrolde İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Mert Can Bülbül ile Serdar Bahadır Uslu ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İlayda Eroğlu ile Seda Nur Yılmaz'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Nur Yılmaz, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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