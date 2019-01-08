Son Dakika Haberleri: Konya Karda Tehlikeli Eğlence

Konya Karda Tehlikeli Eğlence

1 saat önce

Karda tehlikeli eğlenceKONYA'da bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı kızakla, tehlikeye aldırış etmeden kayak yaptı.

Karda tehlikeli eğlence

KONYA'da bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı kızakla, tehlikeye aldırış etmeden kayak yaptı. Meram ilçesindeki bir sanayi sitesindeki bir kişi, bir otomobilin arkasına bağladığı kızakla kayak yaptı. İlk etapta boş bir alanda kayak yapan kişi, daha sonra caddede de aracın arkasında kaymaya devam etti. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Meram, Güncel
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