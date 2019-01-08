Konya Karda Tehlikeli Eğlence
1 saat önce
Karda tehlikeli eğlenceKONYA'da bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı kızakla, tehlikeye aldırış etmeden kayak yaptı.
Karda tehlikeli eğlence
KONYA'da bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı kızakla, tehlikeye aldırış etmeden kayak yaptı. Meram
ilçesindeki bir sanayi sitesindeki bir kişi, bir otomobilin arkasına bağladığı kızakla kayak yaptı. İlk etapta boş bir alanda kayak yapan kişi, daha sonra caddede de aracın arkasında kaymaya devam etti. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
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