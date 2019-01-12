Konya Kardan Adamı Tekme ve Yumrukla Yıktılar

Kardan adamı tekme ve yumrukla yıktılarKonya'nın Selçuklu ilçesinde yanlarında çocuk bulunan kadın ve erkeğin, kardan adamı yumruk ve tekme darbeleriyle parçalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kardan adamı tekme ve yumrukla yıktılar



Konya'nın Selçuklu ilçesinde yanlarında çocuk bulunan kadın ve erkeğin, kardan adamı yumruk ve tekme darbeleriyle parçalaması güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntüler, 9 Ocak tarihinde saat 21.30 sıralarında Selçuklu'nun Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan elektrikçi dükkanının önünde kaydedildi. Kent merkezinde son günlerde etkili olan kar yağışının ardından mahalle sakinleri bir araya gelerek iş yerinin önünde kardan adam yaptı. Sabah uyandıklarında kardan adamın parçalandığını gören mahalle sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, kadın ve erkeğin yanlarında çocukla kardan adamın yanına geldiği görüldü. Ardından, kadının yumruk atıp kardan adamın kafasını parçaladığı, erkeğin ise ilk tekmede yıkamadığı kardan adamı, ikinci darbeyle devirdiği belirlendi. Daha sonra da kadın ve erkeğin çocukla birlikte hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'dan Kurmaylarına Konkordato Talimatı: Kötü Niyetlileri Takibe Alın

Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu