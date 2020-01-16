Konya kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika

KONYA Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)

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İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz