Konya kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Konya kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi

6 saat önce

KONYA Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)

KONYA Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)

Konya kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
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