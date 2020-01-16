Son Dakika › Güncel › Konya kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika
Konya kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi
6 saat önce
KONYA Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
KONYA Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)
Son Dakika Polis memuru yaşamına son verdi İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş