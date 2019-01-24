Son Dakika Haberleri: Konya Kargo Minibüsü, Arka Kapısı Açık Olarak Trafikte Seyretti

Konya Kargo Minibüsü, Arka Kapısı Açık Olarak Trafikte Seyretti

2 saat önce

Kargo minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyrettiKonya'da, kargo firmasına ait minibüs, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi.

Konya Kargo Minibüsü, Arka Kapısı Açık Olarak Trafikte Seyretti, System.String[]
Kargo minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyretti

Konya'da, kargo firmasına ait minibüs, arka kapısı açık olarak trafikte seyrederken görüntülendi.

Kent merkezinde salı günü, kargo firmasına ait dağıtım minibüsü, arka kapısı açık olarak trafikte seyretti. Sürekli açılıp kapanan kapı, şans eseri yolda seyreden herhangi bir araca ya da yayaya çarpmadı. O anlar, trafikteki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

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