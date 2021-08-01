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Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü - Son Dakika

Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü

01.08.2021 12:05

Dün Konya'da bir evde aynı aileden 7 kişi öldürüldü, cinayet sonrası ev ateşe verilip yakıldı. Cinayetleri işleyen zanlı ortadan kaybolurken bugün kan donduran dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gerçekleşen feci olayda, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Bununla da yetinmeyen fail, evi ateşe verdi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren sağlık ekipleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı

KATLİAM ANI KAMERADA

Katliama ilişkin görüntüler ise bugün ortaya çıktı. Videoda, katil zanlısının bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartması ile ortalığın karıştığı görülüyor. Şahsın, aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını peş peşe ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İKİ AİLE ARASINDA 10 YILLIK HUSUMET VARMIŞ

Aile katliamının nedeninin ise 2 aile arasında, 10 yıl önce yaşanan ve daha sonra devam eden husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

BARIŞMAK ÜZERE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Dedeoğulları ailesinin akrabası İzzet İnik, iki ailenin barışmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi: "Birkaç kişi araya girdi, 'Barışalım' diye. Barış olacaktı. Dün gelen arkadaş tek başına gelmiş, arkada kim varsa kameraya görünenler. Kapının önünde önce Serpil ile oğlanı vuruyor. Yaşar Amca merdivende oturuyormuş, içeri girince onu vuruyor. Tek kişi yani. Daha sonra ahırın önünde iki kız hayvanlara sağım yapıyormuş onları, anne ile birini de evde otururken vuruyor. Eli sıkışıyor. Kız buna saldırıyor. Dönüp arabadan silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra gelip arabasından benzin alıp içeri döküyor, ateşe verip çıkıyor. Planlı. Onların hepsinin evleri boş. Onların evlerinde de kamera var."

ASIL ŞÜPHELİ DIŞINDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kahreden olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır."

"CİNAYETLERİ İŞLEYEN TEK KİŞİYİ TESPİT ETTİK, ARANIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam şüphelinin yakalanmak üzere olduğunu belirtmişti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü

Cumhuriyet, Katliam, Meram, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü - Son Dakika


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