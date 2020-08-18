KONYA KAYIP GENCİN BABASI BELKİ OYUNDAKİ ARKADAŞLARIYLA GİTMİŞTİR - Son Dakika

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 6 gün önce ayrılan ve bir daha dönmeyen Mahmut Çapıt (16), her yerde aranıyor. Oğlunun son olarak bir bilgisayar oyunu oynadığını ifade eden baba Hacı Salih Çapıt (42), "Sürekli PUBG'i oynardı. Cumartesi-Pazar, akşamları yemek yedikten sonra devamlı oynardı. Oynarken bazen denk geliyordum ama yabancı bir kişiyi görmüyordum. Devamlı oynuyorlar. Orada konuşuyorlar. Belki oyunda sözleşmişlerdir, gitmişlerdir"dedi.

Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evlerinden, 12 Ağustos çarşamba gecesi yanına kimlik kartını alarak ayrılan Mahmut Çapıt'ın ailesi, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Yanına cep telefonunu da almayan Çapıt'tan 6 gündür haber alınamıyor. Ailenin evine gelen bir kişi ise, Mahmut Çapıt'ı 13 Ağustos sabahı Ankara yolu üzerinden alarak Ankara otogarı yakınında bıraktığını söyledi. Bunun üzerinde yoğunlaşan polis, Çapıt'ın izine rastlamadı. Son olarak Ankara olduğunu bildiklerini belirten baba Hacı Salih Çapıt, "Çarşamba gecesi 22.30-23.00 gibi evden çıkmış. 23.30 gibi Gemecik Mahallesinde görülmüş. Gece 02.30-03.00 gibi bir camiye gitmiş, Camide sabahlamış. Sabah namazı için camiye gelen hoca görmüş. İhtiyaçlarım var, burada büfe var mı? gibi sorular sormuş. Hocada ben namazı kıldırdıktan sonra sana yardımcı olayım demiş. Hoca namaza başladıktan sonra Mahmut oradan çıkıyor ve Ankara yoluna çıkıyor. Sabah 06.30 sıralarında bir arabaya el kaldırıyor. Duran arabaya, 'Ankara'da annem-babam. Onların yanına gideceğim' demiş. Sürücü sen evden mi kaçtın? diye sorunca, 'Yok ağabey öyle şey olur mu. Ailemin yanına gidiyorum' demiş. Ankara'ya yaklaştıklarında 'Ağabey beni iki minareli caminin orada indirir misin?' demiş. Sürücüde ben orayı bilmiyorum, seni müsait bir yerde indireyim demiş. Mahmut'u Ankara otogarı yakınlarında bırakıyor. Bu kesin. Ondan sonrada kendisinden bir haber alamadık"dedi.

'SÜREKLİ PUBG'İ OYNARDI'

Oğlunun işten geldikten sonra sürekli olarak PUBG'i oynadığını, belki oradaki kişilerle sözleşip gitmiş olabileceğini belirten baba Çapıt, "Evden kaçması için hiçbir sebebi yok. Kendi çapında geçinen insanlarız. Sanayide ağabeyi ile birlikte çalışan, onunla birlikte işe gidip gelen bir çocuktu. O akşamda işten gelip, yemeklerini yiyip, çaylarını içmişler. Pek fazla arkadaş ortamı olmayan bir çocuktu. Sadece telefondan PUBG'i oynar. Şu anda hangi akla hizmet ediyor bilmiyorum. Birilerinin yönlendirmesi üzerine mi gitti onuda bilmiyorum. Oyundan kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanın aklına her türlü şey geliyor. PUBG'i oynarken, oynadığı kişilerle sözleşip gitmişte olabilir. Şuanda çocuğumun sağlığından endişe ediyorum. En yakın zamanda da bulunmasını istiyorum. Sürekli PUBG'i oynardı. Cumartesi-Pazar, akşamları yemek yedikten sonra devamlı PUBG'i oynardı. PUBG'i oynarken bazen denk geliyordum ama yabancı bir kişiyi görmüyordum. Devamlı oynuyorlar. Orada konuşuyorlar. Belki oyunda sözleşmişlerdir, gitmişlerdir onuda bilmiyorum"diye konuştu.

'BANA İYİYİM DESİN YETER'

Oğluna da seslenen baba Hacı Salih Çapıt, "Oğlum neredeysen çık gel. Gelmiyorsan da ben şurdayım, şurda çalışacağım gibi bize bir bilgi ver. Baba beni merak etmeyin ben şurdayım, iyiyim desen bana yeter" ifadelerini kullandı.

Baba Çapıt, oğlunun cep telefonunun incelendiğini ancak farklı bir numaraya yada kişiye rastlanılmadığını belirtti.