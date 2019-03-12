Son Dakika Haberleri: Konya Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Konya Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

31 dakika önce

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKonya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın (66) kullandığı bisiklete çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın (66) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Özsaraç, yaralanırken, bisikleti ikiye bölündü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi Namık Kemal Altay (44) yönetimindeki 51 AAE 990 plakalı hafif ticari araç, önünde aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletiyle birlikte havaya fırlayan Özsaraç yaralandı. Bisikleti de ikiye bölündü. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi. Ağır yaralanan Özsaraç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Altay da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: DHA

Altay, Konya, Ereğli, Güncel
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