Konya Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
31 dakika önce
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKonya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın (66) kullandığı bisiklete çarptı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Konya
'nın Ereğli
ilçesinde hafif ticari aracın, aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın (66) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Özsaraç, yaralanırken, bisikleti ikiye bölündü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına kaydedildi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi
Sanayi Caddesi'nde meydana geldi Namık Kemal Altay
(44) yönetimindeki 51 AAE 990 plakalı hafif ticari araç, önünde aniden sola dönmek isteyen Osman Özsaraç'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletiyle birlikte havaya fırlayan Özsaraç yaralandı. Bisikleti de ikiye bölündü. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi. Ağır yaralanan Özsaraç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Sürücü Altay da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: DHA
Telefonla Oynayan İETT Sürücüsü, Kazaya Neden Oldu! 1'i Ağır, 5 Yaralı
Bariyerlere Çarpan Otomobilin Motoru Yola Fırladı
Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı
Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek