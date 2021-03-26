Konya-Kazakistan Online B28 programı tatammlandı - Son Dakika

Konya-Kazakistan Online B28 programı tatammlandı

26.03.2021 12:32
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Konya Ticaret Odası'nın (KTO) ayakkabı sektörüne yönelik organize ettiği Konya-Kazakistan Online B2B programı tamamlandı.

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) ayakkabı sektörüne yönelik organize ettiği Konya- Kazakistan Online B2B programı tamamlandı.

Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde kullanımı giderek artan listofcompany.com arama portalı Konyalı firmalara iş bağlantısı sunmaya devam ediyor. 2020 yılında 177 ülkeden 472.000 kişi listofcompany.com'u ziyaret ederek Konyalı 8 bin firmanın 50 farklı sektörde ürettiği 10 binin üzerinde ürünü inceledi. Konya Ticaret Odası'nın hizmete soktuğu ve Konyalı firmaların ücretsiz olarak yararlandığı listofcompany.com firmalara sanal ortamda bire bir görüşme imkanı sağlıyor.

"İhracat artışı yakalamamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Listofcompany.com'un yürütücülüğünde gerçekleştirilen Konya - Kazakistan Ayakkabı Sektörü Onilne B2B programını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Korona virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini en aza indirmek için sanal ticaret heyetleri organizasyonlarına büyük önem verilmektedir. Şehrimiz ve ülkemizin ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi için oda olarak da firmalarımızla koordineli olarak yoğun bir çalışma programı uygulamaktayız. Konya Ticaret Odası'nın projesi olan www.listofcompany.com internet sitemiz ile dünyanın dört bir köşesindeki firmalar, günün 24 saati şehrimizdeki tüm sektörlerde firmalarımızla irtibat kurabilmektedir. Konya'dan 8.000 firmanın kayıtlı olduğu listofcompany.com portalında 50'den fazla sektörde Konyalı girişimcilerin ürettiği 10.000'den fazla ürünün bilgisi yer almaktadır. Tüm dünyadan firmaların erişimine açık olan sitemizi 2020 yılında 177 ülkeden 472 bin kişi ziyaret etti. Firmalarımızın dünyanın dört bir yanında ticaret bağı kurmalarına destek olan Listofcompany.com'a kayıtlı ihracatçı firmalarımızın pazar çeşitlendirmeleri ve yeni müşterilere ulaşmaları için Konya'da Online B2B programlarına da devam ediyoruz. Bu yıl 4. programımız olan Konya - Kazakistan Online B2B/ Ayakkabı Sektörü Sanal Ticaret Heyeti programını da başarıyla tamamladık. Kazakistan'dan 19 ve Konya'dan 22 firmanın katıldığı programda 82'nin ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Katılımcı firmalarımızın da olumlu görüşlerini aldığımız organizasyon şehrimiz ve sektörümüz için son derece faydalı geçmiştir. Nisan ayında Kolombiya ile makine sektöründe, Mayıs ayında da Güney Afrika ile Gıda sektöründe Online B2B organizasyonlarını planlanmakta olup, hazırlıklar odamız tarafından yürütülmektedir. Düzenlemiş olduğumuz bu organizasyonlarla 2021'de geçen senenin üzerinde ihracat artışı yakalamamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - KONYA

Konya-Kazakistan Online B28 programı tatammlandı

Kazakistan, İhracat, Ticaret, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya-Kazakistan Online B28 programı tatammlandı - Son Dakika Ekonomi


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