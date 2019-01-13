Son Dakika Haberleri: Konya Kazaya Yardıma Koştular, Canlarından Oldular 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya Kazaya Yardıma Koştular, Canlarından Oldular 2 Ölü, 3 Yaralı

27 dakika önce

Konya'da kontrolden çıkan kamyonetin kaza yaptığını gören 4 kişi, yardıma koştu.

Konya'da kontrolden çıkan kamyonetin kaza yaptığını gören 4 kişi, yardıma koştu. O sırada alkollü bir sürücü otomobiliyle 4 kişiye çarptı. Yardıma koşanlardan 2'si yaşamını yitirdi, diğer 2'si ve kamyonet sürücüsü de yaralandı. Kaza, 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Özgür Özdemir, yönetimindeki 42 BVE 22 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı gören Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı da, yardım için kaza yerine koştu. 4 kişi, yaralı sürücü Özgür Özdemir'e yardım ettiği sırada Salih Gül'ün kullandığı 42 DLN 35 plakalı otomobil, kazayı ve 4 kişiyi fark etmeyip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı, Ali Osman Sarı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Salih Gül'ün de 0.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Gül, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Konya, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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