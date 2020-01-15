Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak - Son Dakika
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Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal yardımların yapılabileceği, belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını gerçekleştirebilecekleri ve vergi tahsilatının yapılabileceği "şehir coin (kripto para)" uygulaması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Konya, kendi ekosistemini

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal yardımların yapılabileceği, belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını gerçekleştirebilecekleri ve vergi tahsilatının yapılabileceği "şehir coin (kripto para)" uygulaması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Altay, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ndeki belediye başkanları oturumunda projelerini anlattı.

Belediyelerin ve başkanların en önemli görevinin "para bulmak" olduğunu belirten Altay, şöyle devam etti:

"Block chain üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Biz acaba bir 'şehir coin' üretebilir miyiz diye çalışıyoruz. Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda iş birliğine hazırız. Özellikle sosyal yardımlarımızı acaba bununla vererek bir ekosistem oluşturabilir miyiz? ya da belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını bununla yapabilir miyiz diye çalışıyoruz. Belki ileride yasal düzenlemeyle belediyenin aldığı vergileri de eğer bu coinlerle alabilirsek kendi ekosistemimizi oluşturabiliriz."

Birleşik Krallık'tan Bursa'ya 3,2 milyon poundluk hibe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da akıllı şehirciliğin bir zarurete dönüştüğünü kaydederek, ellerindeki imkanları daha iyi kullanmak amacıyla Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı kurduklarını bildirdi.

Akıllı şehir stratejisini ve yol haritasını belirlediklerini dile getiren Aktaş, ulaşım alanında geliştirilmesi gereken ciddi stratejiler olduğunu, finansmanın daha doğru kullanılması gerektiğini ve bu yönde yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.

Aktaş, "Birleşik Krallık'tan 3,2 milyon poundluk bir hibemiz de söz konusu oldu." dedi.

Daha sonra oturuma katılan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sunumlarını gerçekleştirdi.

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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