Konya Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp, Köpek ve Tüfekle Telefonları Gasp Etmişler
1 saat önce
Konya'da kendilerini polis olarak tanıtıp köpek ve tüfekle, Suriye uyruklu bekar gençlerin kaldığı eve girip, evdeki 8 adet cep telefonunu zorla alan 4 kişi tutuklandı.
Konya
'da kendilerini polis olarak tanıtıp köpek ve tüfekle, Suriye
uyruklu bekar gençlerin kaldığı eve girip, evdeki 8 adet cep telefonunu zorla alan 4 kişi tutuklandı. Olay, 1 Şubat günü saat 00.30 sıralarında merkez Meram
ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı
Medrese Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu bekar gençlerin kaldığı eve gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, köpek ve pompalı tüfekle zorla eve girdi. Şüpheliler, tüfek doğrultup, evdeki 8 adet cep telefonunu aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Evde kalanların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerine başvurarak çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis
, kameralardan ve mağdurların verdiği eşkallerden yola çıkarak şüphelilerin Gazi Ş. (22), Yusuf Ö. (21), İkram Ç. (19) ve Ramazan A. (19) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları evleri de belirleyen polis, yapılan baskınla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında kendilerini polis olarak tanıtıp eve girdikten sonra telefonları aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polis ayrıca olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Cep telefonlarını ise satıp, parasını harcadıkları belirlendi. 4 kişi polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:49 Kaynak: DHA
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