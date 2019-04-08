Konya Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil, Minibüse Çarptı 4'ü Ağır 7 Yaralı
16 dakika önce
Konya'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Konya
'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak bir evin bahçesinde düştü. 4'ü ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kaza, saat 23.50 sıralarında Antalya
Çevre Yolu Hasanköy Caddesi Kavşağında meydana geldi. . Zafer Çetin (45) idaresindeki 06 EA 8518 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta ışık ihlali sonucu İsmail Şahin
(40) yönetimindeki 42 M 8202 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan minibüs, bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücüler Çetin ve Şahin ile minibüsteki yolcular İbrahim Çetin
, Fevzi Altın, Muharrem Demirel
, Ramazan Eken, İlker Benli yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zafer Çetin, İlker Benli ve Ramazan Eken'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:56 Kaynak: DHA
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