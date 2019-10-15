Son Dakika Haberleri: Konya Kitap Günleri 18 Ekim'de açılıyor
Son Dakika Güncel Konya Kitap Günleri 18 Ekim'de açılıyor

Konya Kitap Günleri 18 Ekim'de açılıyor

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri, bu yıl 18 Ekim'de kitapseverlere kapılarını açıyor.

Konya Kitap Günleri 18 Ekim'de açılıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri, bu yıl 18 Ekim'de kitapseverlere kapılarını açıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri, bu yıl 18-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'nin şehrin kültür hayatına önemli katkı sağladığını dile getirdi. Bu yıl 10 gün süreyle açık kalacak Konya Kitap Günleri'nde kitapseverleri kitapla, yazarlarla ve şairlerle buluşturacaklarını kaydeden Başkan Altay, " Türkiye'nin önemli kalemlerini Kitap Günlerinde ağırlayacağız. Bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ve 10 gün boyunca açık kalacak etkinliğe 300'e yakın yazar katılacak. Ayrıca çok sayıda atölye çalışması, imza günü, konferans gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.


Gelecek nesillere kitap sevgisini aşılayarak; okuyan, araştıran bir nesille daha güçlü yarınlar inşa etmek istediklerini ifade eden Başkan Altay, Konya'dan ve Konya dışından tüm kitapseverleri Kitap Günleri'ne davet etti. 18-27 Ekim tarihleri arasında açık kalacak Konya Kitap Günleri, 10.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. - KONYA

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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