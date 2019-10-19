Konya Kitap Günleri açıldı

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki etkileşimden çatışma değil, kendi tecrübe ve dinamikleriyle birlik, dirlik ve düzen çıkaran Konya, kitap medeniyetinin de en gözde şehridir' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'ne bu yıl çok yüksek katılım olduğunu belirterek, bu ilgi nedeniyle Kitap Günleri'nin gelecek yıllarda çok daha gelişerek devam edeceğini söyledi. Konya'nın 5 üniversitesi, 150 bin üniversite öğrencisi, 450 bine yakın orta öğretim ve lise öğrencisiyle adeta bir gençlik şehri olduğunu ifade eden Başkan Altay, 'Bu manada bu etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kitap Günleri'ni bu yıl Fuat Sezgin'in anısına düzenliyoruz. Kendisini rahmetle ve şükranla anıyorum. Yeni nesle ışık saçan bir bilim insanıydı" dedi.

KONYA, YENİ DÜŞÜNCELERİN MERKEZİDİR

Anadolu'nun merkez şehri Konya'nın her devirde insan yetiştiren, dışarıdan gelen insanı da kendi birikimiyle dönüştüren kudretli bir şehir olduğunu aktaran Başkan Altay, "Onlarca medeniyetin son bin yılında İslam irfanıyla süzüldüğü Konya, modern dünyanın temellerinin atıldığı yeni düşüncelerin de merkezidir. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki etkileşimden çatışma değil, kendi tecrübe ve dinamikleriyle birlik, dirlik ve düzen çıkaran Konya, kitap medeniyetinin de en gözde şehridir? diye konuştu.

Açılış programının ardından yazarlar Erol Göka, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Uğur Derman ve Mehmet Doğan tarafından kitap konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Konya Kitap Günleri, 27 Ekim'e kadar açık kalacak.