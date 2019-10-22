Son Dakika Haberleri: "Konya Kitap Günleri" yoğun ilgi görüyor
Son Dakika Kültür Sanat 'Konya Kitap Günleri' yoğun ilgi görüyor

"Konya Kitap Günleri" yoğun ilgi görüyor

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde (SKM) düzenlenen Konya Kitap Günleri, vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde (SKM) düzenlenen Konya Kitap Günleri, vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor.

Geçtiğimiz cumartesi kapılarını açan "Konya Kitap Günleri", SKM'de tanınmış yazarların da katılımıyla düzenlenen konferans, söyleşi ve atölye çalışmaları ile dikkati çekiyor.

Okuyucularıyla buluşan yazarlara, kitapseverler de yoğun ilgi gösteriyor. Etkinliklerin 4. gününde yazar Bekir Develi düzenlenen söyleşide okurlarıyla buluştu. Develi okuyucularına sosyal medyanın doğru kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Bir diğer etkinlikte de yazar Alişan Kapaklıkaya da "Asla Vazgeçmedim" adlı söyleşide okurlarıyla buluştu.

"Konya Kitap Günleri"ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sevdikleri yazarların bulunduğu stantlarda kitaplarını imzalatabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

SKM'deki organizasyona 1 milyon kitapla katılan 250 yayın evi, 450 yazarı okuyucuyla buluşturacak. Her gün değişik yazar ve konukların yer aldığı "Konya Kitap Günleri", 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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