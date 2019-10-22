"Konya Kitap Günleri" yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde (SKM) düzenlenen Konya Kitap Günleri, vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor.

Geçtiğimiz cumartesi kapılarını açan "Konya Kitap Günleri", SKM'de tanınmış yazarların da katılımıyla düzenlenen konferans, söyleşi ve atölye çalışmaları ile dikkati çekiyor.

Okuyucularıyla buluşan yazarlara, kitapseverler de yoğun ilgi gösteriyor. Etkinliklerin 4. gününde yazar Bekir Develi düzenlenen söyleşide okurlarıyla buluştu. Develi okuyucularına sosyal medyanın doğru kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Bir diğer etkinlikte de yazar Alişan Kapaklıkaya da "Asla Vazgeçmedim" adlı söyleşide okurlarıyla buluştu.

"Konya Kitap Günleri"ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sevdikleri yazarların bulunduğu stantlarda kitaplarını imzalatabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

SKM'deki organizasyona 1 milyon kitapla katılan 250 yayın evi, 450 yazarı okuyucuyla buluşturacak. Her gün değişik yazar ve konukların yer aldığı "Konya Kitap Günleri", 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.