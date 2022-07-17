Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

17.07.2022 22:37

Ankara kara yolunda akşam saatlerinde başlayan tatil dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor.

Ankara kara yolunda akşam saatlerinde başlayan tatil dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor.

Başta Antalya ve ilçelerinde tatilini tamamlayarak dönüşe geçen vatandaşlar, Konya girişinde 1 kilometreye varan araç kuyruğu oluşturdu.

Şehir giriş çıkışları ile kavşaklarda sayıları artırılan polis ekipleri sürücülere yollarda kontrollü geçiş yaptırarak yardımcı oluyor.

Özellikle Konya - Antalya yolu ile Konya - Ankara yolunda yaşanan yoğunluk saatler gece yarısına yaklaşmasına rağmen sürüyor.

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Antalya-Konya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Antalya-Konya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu - Son Dakika
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