Son Dakika Haberleri: Konya Konya'da Otomobil ve Kasa Hırsızlığına 9 Gözaltı

Konya Konya'da Otomobil ve Kasa Hırsızlığına 9 Gözaltı

1 saat önce

Konya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltıKonya'da 5 otomobil ile 2 iş yerinden çelik kasa çaldığı iddia edilen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Konya Konya'da Otomobil ve Kasa Hırsızlığına 9 Gözaltı, System.String[]
Konya'da otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltı

Konya'da 5 otomobil ile 2 iş yerinden çelik kasa çaldığı iddia edilen 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Karatay ve Selçuklu ilçelerinde meydana gelen 5 otomobil hırsızlığı ile iki iş yerinden çelik kasa çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, içlerinde bulunan 10 bin lira para, çek, senet ve tabancayı alıp, kasaları Adana yolu üzerinde İsmil Mahallesi'nde boş bir araziye attığı saptandı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Burhan T., Sedat G., Zeki G., Mehmet Salih K., Burhan U., Şükrü E., Burak E., Selim S. ve Hüseyin Ç. olduğunu belirledi. 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Burhan T.'nin, çalınacak araçları ve hırsızlık yapılacak işyerlerini belirleleyip, kuaförlük yapan Sedat G.'ye söylediği, Sedat G.'nin de ekibiyle olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Konya, 3. Sayfa
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