Konya-konya'da sis etkili oldu - Son Dakika
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Konya-konya'da sis etkili oldu

6 saat önce

Konya'da sis etkili olduKonya'da yoğun sis hayatı etkiledi.

Konya'da sis etkili oldu

Konya'da yoğun sis hayatı etkiledi. Özellikle karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, dün akşamdan sabah saatlerinde kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.

Kentte son 4 gün de sis hayatı etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlaşan sis, ertesi gün öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürdü. Özellikle karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Son günlerde de uçak seferleri akşam saatlerinden, sabah saatlerine kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarında etkili olacağı belirtildi.

Konya-konya'da sis etkili oldu

İstanbul, Sabah, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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