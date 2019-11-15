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Konya köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

7 saat önce

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptıKONYA'nın Karatay ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı.

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

KONYA'nın Karatay ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Köpek, kazada yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan köpek ise hızla uzaklaştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Konya köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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