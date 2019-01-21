Konya Köpeğin Çalınması Güvenlik Kamerasında
43 dakika önce
Köpeğin çalınması güvenlik kamerasındaKonya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin önündeki köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin otomobile alarak çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Köpeğin çalınması güvenlik kamerasında Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde bir evin önündeki köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin otomobile alarak çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 18.45 sıralarında sahibi Şahin Çimi tarafından tuvalet için kulübesinden çıkartılan Alman Shorl Pounter cinsi köpek evin önünde dolaştığı sırada, köpeğin yanına gelen plakası alınamayan otomobilin içerisindeki kişi ya da kişiler, köpeği araca çağırıp otomobile alarak uzaklaştı. Hırsızlık anları bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Köpeğin sahibi Şahin Çimi de polise başvurdu. Polis
köpeğin bulunması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
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