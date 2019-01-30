Son Dakika Haberleri: Konya Köpeğin Üzerine Otomobil Sürdü, Çevredekiler Kovalayınca Kaçtı

Konya Köpeğin Üzerine Otomobil Sürdü, Çevredekiler Kovalayınca Kaçtı

17 dakika önce

Köpeğin üzerine otomobil sürdü, çevredekiler kovalayınca kaçtıKonya'da kimliği belirlenemeyen iki kişi, sokak ortasında sahipsiz bir köpeği önce tekmelemeye çalıştı, ardından da otomobillerini üzerine sürdü.

Köpeğin üzerine otomobil sürdü, çevredekiler kovalayınca kaçtı

Konya'da kimliği belirlenemeyen iki kişi, sokak ortasında sahipsiz bir köpeği önce tekmelemeye çalıştı, ardından da otomobillerini üzerine sürdü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar ise koşarak saldırganları kovaladı.

Selçuklu ilçesi Sanak Mahallesi'nde dün gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili görütülerde sokakta yürüyen bir genç, karşısından gelen köpeğe önce tekme salladı. Şans eseri tekme köpeğe isabet etmeyince, köpek kaçmaya başladı, kimliği belirlenemeyen kişi ise peşinden koştu. Bu sırada arkasından otomobille gelen arkadaşı kaçan köpeğin üzerine otomobili sürdü. Otomobilin altında ezilip, ezilmediği belirlenemeyen köpek hızla yolun kenarındaki boş araziye kaçtı. Durumu fark eden sokaktaki 4 gencin tepki göstermesi üzerine saldırgan iki kişi otomobillerine binip hızla uzaklaştı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan şiddet anı görüntüleri sosyal medyada paylaşılılıp tepki çekti. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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