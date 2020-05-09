KONYA Köpek tartışmasında öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika

Köpek tartışmasında öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi

KONYA'nın Çumra ilçesinde, köpek yüzünden komşu 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat (24) Konya'da toprağa verildi. Aynı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Mehmet Zengin (54) ve oğlu Mehmet Zengin (18) ise adliyeye sevk edildi.

Olay, Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Emlakçılık işleri yapan Erol Fırat ve oğlu Furkan ile komşuları Mehmet Zengin ve oğlu Mehmet Zengin arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Mehmet Zengin ile kolundan yaralanan oğlu Mehmet Zengin ise Çumra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen şüpheli baba ve oğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kavgada hayatlarını kaybeden Erol Fırat ve oğlu Furkan Fırat'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.H acıveyis Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.