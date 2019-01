Konya Köpeklerin Saldırısında Kafa Derisi Parçalanan Kadın Komşum Olmasa Beni Öldürmüşlerdi

Köpeklerin saldırısında kafa derisi parçalanan kadın Komşum olmasa beni öldürmüşlerdi Kırşehir 'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu kafa derisinin üçte ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat Karaman 'ın, (56) Konya 'daki tedavisi sürüyor. Kızını okul servisine bindirip, evine dönmek isterken 9 köpeğin saldırısına uğradığını ifade eden Karaman, "Birden üzerime saldırıp elbiselerimi parçaladılar. Köpekler vücudumda kan bırakmamış. Kızım yanımda olsaydı ona da saldırabilirlerdi. Bana yardıma gelen komşum olmasaydı orada ölmüş olabilirdim dedi.Boztepe ilçesi Çevirme Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Sebahat Karaman, 10 Ocak Perşembe günü, kızı Fatma Karaman 'ı (18), saat 07.00 sıralarında evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde okul servisine bindirdi. Ardından evine dönmek üzereyken 9 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyup yardıma koşan komşusu sayesinde köpeklerin elinden kurtulan ve kanlar içinde kalan Karaman, çağrılan ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.'KOMŞUM OLMASA ORADA ÖLEBİLİRDİM'Saldırıda kafa derisinin üçte ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat Karaman'ın, Plastik Cerrahi Servisi'nde tedavi tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden Karaman, yaşadığı saldırı anını anlattı. Karaman, şöyle konuştu"Ben, kızımı okul servisine bindirmek evden çıktım. Kızımı servise bindirdikten sonra eve dönerken, köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler bir anda üzerime atıldı. Elbiselerimi dahi yırttılar. Bana yardıma gelen komşum olmasaydı, orada ölmüş olabilirdim. Ambulansla beni hastaneye götürdüler. Köpek sahipleri köpekleriyle ilgilenmiyor. Orada başka birine de saldırıp öldürebilirlerdi. Yanımda kızımda olabilirdi. Köpekler vücudumda kan bırakmamış."Kendisine saldıran köpeklerden bazılarının sahibini tanıdığını belirten Karaman, köpeklerin sahibini daha önce da uyardığını ve uyarıları aldırış etmediğini ileri sürdü.DAHA ÖNCEDE SALDIRIYA UĞRADIAnnesi Sebahat Karaman'ın yanında refakatçi olarak kalan Bahadır Karaman da (25), annesinin daha önce aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti. 9 köpeğin saldırmasıyla annesini yere düştüğünü ifade eden Bahadır Karaman, "Annem köpekleri fark etmiş; fakat eve yetişemeden köpeklerin saldırısına uğramış. Köpekler anneme saldırıp yere düşürmüşler. Daha sonra diğer köpekler de gelmiş. Annem çok kötü yaralanmış. Kolu, bacakları ve belinden yaralanmış, Kafasında deri kalmamış. Daha önce köpeklerin sahipleri defalarca uyarıldı. Bundan önceki yıllarda da ufak çiziklerle köpeklerden kurtulan köy sakinleri var. Annem, şu an çok daha vahim durumda." diye konuştu.Aynı köpeklerin kendisine de saldırdığını belirten Karaman, "Orada bir çocuk da bu saldırıya uğrayabilirdi. Bu tamamen köpek sahibinin sorumsuzluğudur. Defalarca söylememize rağmen köpeklerini bağlamadı "dedi.BACAĞINDAN ALINACAK DERİ PARÇALARI, KAFASINA YERLEŞTİRİLECEKSebahat Karaman'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, Karaman'ın ilk geldiğinde şok içerisinde olduğunu kaydetti. Vücudunun birçok yerinde açık yaraların bulunduğunu ifade eden Savacı, "Açık yaraları vardı. Bu yaralara vakum tedavisi uyguladık. Şu an da gayet iyi durumda. Vücudunun her yerinde ısırık ve kanama mevcuttu. Kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok. Bacağından deri alarak başının da tedavisini yapacağız. Hastamızı yakında ameliyata alacağız. Hastamız iki gün yoğun bakımda yatmıştı. Dirençli biri olduğu için sağlığı iyiye gidiyor. şeklinde konuştu.