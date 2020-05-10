KONYA Koronavirüs nedeniyle 1.5 ay ayrı kalan kardeşlerden hasretlik selfiesi - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 1.5 ay ayrı kalan kardeşlerden hasretlik selfiesi

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır ayrı kalan Mustafa Bağcı (73) ile kardeşi İmdat Bağcı (69), Mevmana Meydanı'nda buluşup hasretlik selfie çekti. Birçok kişi de kapalı olan Mevlana Müzesi önünde dua edip, banklarda oturdu ve Sultan Selim Cami de namaz kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü kişiler bugün saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine yaklaşık 1.5 aydır sadece telefonla görüşebilen ve ayrı kalan Mustafa Bağcı ve kardeşi İmdat Bağcı da, sokağa çıkma iznini fırsata çevirip biraya geldi. İlk önce Üçler Mezarlığı'nda aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret edin Bağcı kardeşler, Sultan Selim Cami'de namaz kıldı. Ardından Mevlana Meydanı'nda koronavirüs hatırası için cep telefonuyla selfie çekti.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır kardeşiyle hiç görüşemediğini belirten Mustafa Bağcı, "1.5 aydır sadece telefonla görüşüyorduk. Bugün bir araya gelip, önce mezarlığı ziyaret edip dua ettik. Sonra camide namazımızı kıldık. Bura da da hatıra fotoğrafı çekelim istedik. Oğlumda fotoğraf çekip göndermemiz istemişti. Tam da fotoğraf çekmeyi başaramadık ama hatıra kaldı."dedi.

Kardeşi İmdat Bağcı da, "1.5 aydır sokağa çıkmıyorduk. Evde ibadet yaparak, televizyon izleyerek günümüzü geçiriyorduk. Ağabeyimle telefonla görüşüyorduk ama yüz yüze görüşemiyorduk. Bugün görüştük. Hasretimizi giderip, hatıra fotoğrafı çektik."diye konuştu.

Öte yandan 65 yaş ve üstü birçok kişide Mevlana Müzesi önünde dua edip, bankalarda oturdu. Hemen müzenin yanındaki Sultan Selim Camii'nde namaz kılıp, dua etti.

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