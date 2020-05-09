KONYA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDEN 44 GÜN SONRA TABURCU OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDEN 44 GÜN SONRA TABURCU OLDU - Son Dakika

KONYA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDEN 44 GÜN SONRA TABURCU OLDU

6 saat önce

KONYA'da koronavirüse yakalanan ve solunum cihazına bağlı 35 gün yoğun bakımda kalan, diğer tedavilerin yanı sıra immün plazma yöntemi de uygulanan Kemal Korkmaz (63), 44 gün sonra taburcu oldu.

KONYA'da koronavirüse yakalanan ve solunum cihazına bağlı 35 gün yoğun bakımda kalan, diğer tedavilerin yanı sıra immün plazma yöntemi de uygulanan Kemal Korkmaz (63), 44 gün sonra taburcu oldu. Tedavi olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Yosunkaya, "Hastamız 26 Mart'ta geldi. 35 gün yoğun bakımda kaldı. Konya'daki ilk vakalardandı ve birçok tedavi uygulandı. Tabi immün plazmada uygulandı. Tüm tedavilerin sonucu bu başarı elde edildi."dedi.

Yüksek ateş şikayeti üzerine 26 Mart Perşembe günü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine başvuran iş insanı Kemal Korkmaz'e, koronavirüs teşhisi konup tedaviye alındı. Durumu ağır olduğu için yoğun bakım servisine alınan ve solunum cihazına bağlanan Korkmaz, 35 gün sonra normal odaya alındı. Birçok tedavinin yanı sıra Malatya'dan gönderilen plazmada tedavi sürecinde kullanıldı.

İĞNEYLE KUYU KAZILDI

44 gün süren tedavi sonrası taburcu olan Kemal Korkmaz'ın oğlu Vezir Korkmaz, yaşananları anlattı. Korkmaz. "Babam, yüksek ateşi çıktı ve o süreçte koronavirüsle ilgili bir şeyler bilmiyorduk. Evde bir kaç gün kaldı. O süreçte ateşini düşürmeye çalıştık. Düşmeyince de 26 Mart günü Meram Tıp Fakültesi'ne getirdik ve yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 27 gün entübe oldu, sonra normal yoğun bakımda kaldı. Daha sonra da normal odaya alındı. Babamın iyileşmesinde hastanenin tüm çalışanlarının emeği çok. Çünkü adeta iğneyle kuyu kazılarak tedavi yöntemleri tespit edilip, uygulandı. Şu an sağlıklı bir şekilde babamı taburcu ediyorlar."diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN SALGINDAKİ BAŞARISI YOĞUN BAKIMLARDIR'

Kemal Korkmaz'ın tedavisini gerçekleştiren Anesteziyoloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Yosunkaya, başta kendi hastaları olmak üzere ülkemizin salgındaki başarısının nedeninin, yoğun bakım servisleri olduğunu belirtti. Yosunkaya, şunları söyledi:

"Hastamız 26 Mart'ta geldi. 35 gün yoğun bakımda kaldı. Oksijen tedavisine yanıt vermediği için solunum cihazına bağlı kaldı. Bu dönem içinde ekip olarak sıkı çalışma yapıldı ve hastamız gerçekten sağlığına kavuştu. Hastamız, Konya'daki ilk vakalardandı ve birçok tedavi uygulandı. Tabi immün plazmada uygulandı. Tüm tedavilerin sonucu bu başarı elde edildi. Koronavirüs salgınında hastanelerimizin başarısının bir tanesi, bizim ülkemizdeki yoğun bakımdır. Yoğun bakımda gerek fiziksel şartlar olsun, gerek personel olarak oldukça alt yapısı kuvvetlidir.Ülkemizin salgındaki başarısı da yoğun bakımlardır."

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman da, Kemal Korkmaz'ın çok kötü kovid rahatsızlığıyla hastaneye müracaat ettiğini hatırlatarak. "Yoğun bakımda 35 gün kaldı. Çok büyük emekler verildi. Özellikle yoğun bakımdaki idari mekanizmaların başarılı bir şekilde yönetilmesi ve bizim enfeksiyon kontrol ekibi ile aile bireylerinin desteğiyle başarı bir tedavi sürece yaşandı. Tabi birçok tedavi seçenekleri kullanıldı. Dünyada kullanılan bütün tedavi seçenekleri kullanıldı. Savaş düzeni düşünün, burada silahınız, topunuz, taşınız, kazma ve küreğiniz olur. Hangisi tam etkilidir tam bilemezsiniz, ama sonuç önemlidir. Kazanmak önemlidir. Çok mutluyuz. İnşallah bütün hastalarımız böyle taburcu olur. Zaten hastane olarak önemli ekip ve ekipmanları sahibiz. Çok başarılı bir mücadele veriyor. Bu başarı devam eder ve umarım bütün hastalarımızı taburcu ederiz."dedi.

KONYA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDEN 44 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Kemal Korkmaz, Koronavirüs, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:21 Kaynak: DHA


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