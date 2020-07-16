KONYA Koronavirüs unutuldu, minibüste 11 yolcu fazla çıktı - Son Dakika

Koronavirüs unutuldu, minibüste 11 yolcu fazla çıktı

KONYA'da polis tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan denetimde 14 kişi kapasiteli minibüsten 11 fazla yolcu çıktı. Polis sürücü H.T. hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ihlalden 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında başta toplu taşıma araçları olmak üzere diğer araçlar üzerinde denetimlerini artırdı. Polis, durdurduğu 14 kişi kapasiteli toplu taşıma minibüsündeki 11 fazla yolcuyu indirdi. Sürücü H.T. hakkında da İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ihlalden 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.