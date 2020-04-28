KONYA Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter, 'Sigara kullanmamam, iyileşmemi hızlandırdı - Son Dakika

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter, 'Sigara kullanmamam, iyileşmemi hızlandırdı'

KONYA'da koronavirüse yakalanan Akören Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Tarık Bektaş'a (37), 13 günü yoğun bakım olmak üzere yaklaşık 1 ay tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Sigara kullanmamasının iyileşme sürecinde çok etkili olduğunu belirten Bektaş, "Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Çok zorlu bir süreçti. Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu. Sigara kullananlar lütfen bıraksın" dedi. 2 çocuk babası Tarık Bektaş, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin bulunması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak durumunu anlattı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Bektaş'a koronavirüs teşhisi kondu. Serviste yatarken 5'inci gün durumu ağırlaşan Bektaş, 13 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. Yaklaşık 1 aylık sürecin ardından hastalığı yenen Bektaş, hastalığın zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Bektaş, şunları söyledi:

"Ateş, öksürük ve nefes darlığı meydana geldi. Sabah saatlerinde ambulansı aradım ve Konya Numune Hastanesi'ne getirildim. 4 gün serviste yattım. 5'inci gün birden fenalaştım. Nefes alamama ve solunumumda problemler meydana geldi. Daha sonra beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdaki tedavimin ardından 6 gün daha serviste yattım. Daha sonra servistesi tedavi sürecimin ardından taburcu oldum ve 14 gün kendimi izole ettim. Karantina sürecimin ardından çok şükür tahlillerim temiz çıktı. İnşallah bundan sonra işimize devam edeceğiz."

Psikolojik olarak a etkilendiğini ifade eden Bektaş, "Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Hastane çalışanı olmama rağmen yine de zor oldu. İki çocuk ve eşim var. Çok değişik bir psikoloji. Bazen uyku bozukluğum olabiliyor. Çünkü bazı şeyleri hatırlıyorsun, bazı şeyleri tam hatırlamıyorsun. Bu tür durumlarda oluyor. Çin'den getirilen ilacı kullanan ilk kişilerden biriyim. Bu ilacın getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

13 GÜN UYUTULDU 13 gün uyutulduğunu belirten Bektaş, "Doktor arkadaşlar bana 13 gün uyutulduğumu söylediler. Ben tuhaf oldum. Düşünebiliyor musunuz, gözünüzü kapatıyorsun, açtığınızda 13 gün sonra uyanıyorsunuz. Bana o kadar uzun gelmedi. Sanki bir iki gün uyuyup, uyanmışım gibi geldi. İnsanlar evde kalmaya dikkat etsinler. Bu basit bir şey değil. Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Kronik bir hastalığım yoktu. Sigara kullanmıyorum. İyileşmem de onunda faydası çok. Sigara kullanan kişilere de bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'EŞİM BİZE ALLAHIN HEDİYESİ OLDU'

Ailecek çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten eşi Leyla Bektaş (36) ise şunları söyledi:

"Eşim bize rabbimin en güzel hediyesiydi. O bir aylık süreçte çok zorluklar atlattık. İki tane çocukla evde kaldım. Kimsenin yanımıza gelememesi, eşimin sesini duyamamak, hastaneye bile gelememek bizi çok üzdü. Şimdi kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. İnsanlarımız evde kalsın. Çok zor bir süreçten geçtik ki anlatılmaz. Hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Hekimlerimize güvensinler" dedi.

O BİZİM NAZAR BONCUĞUMUZ

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Savaş Yaşar ise şunları kaydetti: "Hastalığın yeni döneminde arkadaşımız hastaneye yattı. Serviste tedavisi sürerken genel durumunda bozulma ve solunum sayısında artma, oksijen satürasyonunda düşme görmemiz üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da hastalığı hızla ilerlemeye devam etti. Yapay solunum cihazına bağladık. Kendisine yoğun bakımda çok iyi bir şekilde bakıldı. Hastanemizin ve bakanlığımızın temin ettiği ilaçlarla sağlığına kavuştu. Daha sonra solunum cihazından ayrılarak servise yatırıldı. Tedavisinin ardından taburcu ettik. Kendisi bizim nazar boncuğumuz gibi oldu. İlk taburcu ettiğimiz hastalardan biri. 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Şu an içerisinde herhangi bir bulaşı yok. Aile taraması yapıldı. Genel durumu çok iyi."