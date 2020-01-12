Konya-kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı - Son Dakika
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Konya-kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

6 saat önce

Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandıKONYA'da teyzesinin oğlu Suriye uyruklu Hüsam Al İsa (21) tarafından bıçaklanan Ahmet El Osman (28), ağır yaralandı.

Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

KONYA'da teyzesinin oğlu Suriye uyruklu Hüsam Al İsa (21) tarafından bıçaklanan Ahmet El Osman (28), ağır yaralandı. Yurt dışına kaçmayı planlayan Hüsam Al İsa, Adana'daki bir dinlenme tesisinde yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde meydana geldi. Ailesi tarafından cadde üzerinde kanlar içerisinde bulunan Ahmet El Osman, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, göğüs ve karın bölgesinden bıçaklandığı tespit edilen El Osman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli El Osman'ı bıçaklayan kişinin teyzesinin oğlu Hüsam Al İsa olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin yurt dışına kaçmak için Gaziantep'e doğru gittiğini belirledi. Polis, Hüsam Al İsa'yı Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde yakalayarak gözaltına aldı. Al İsa'nın Konya'ya getirileceği belirtildi.

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Konya-kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Ahmet El, Suriye, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı
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