Son Dakika Haberleri: Konya lastiği patlayan tur otobüsü, dereye uçtu 3 yaralı
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Konya lastiği patlayan tur otobüsü, dereye uçtu 3 yaralı

1 saat önce

Lastiği patlayan tur otobüsü, dereye uçtu 3 yaralıKonya'da iddiaya göre lastiği patlayıp kontrolden çıkan tur otobüsünün dere yatağına uçması sonucu 3 turist hafif şekilde yaralandı.

Lastiği patlayan tur otobüsü, dereye uçtu 3 yaralı

Konya'da iddiaya göre lastiği patlayıp kontrolden çıkan tur otobüsünün dere yatağına uçması sonucu 3 turist hafif şekilde yaralandı. Otobüsteki İngiltere ve Polonya uyruklu 38 turisttin, Alanya'dan Kapadokya'ya geziye gittikleri belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi.

Veysel Demirel yönetimindeki 07 AFZ 889 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu. Otobüsteki İngiltere ve Polonya uyruklu 38 turistten, kazayı sıyrıklarla atlatan yaralılara ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlileri, olay yerinde müdahalede bulundu. Diğer hafif yaralı 3 kişi ise ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alanya'dan Kapadokya bölgesine geziye giden turistlerin, yollarına başka bir otobüsle devam edeceği belirtildi.

Kazayı anlatan otobüs şoförü Veysel Demirel, Alanya'dan Nevşehir'e gidiyorduk. Lastik patladıktan sonra kaza meydana geldi. dedi. Yaptığı ilk incelemede otobüsün ön lastiklerinin yarılmış olduğunu belirleyen polis, bunun kaza öncesi mi, yoksa kaza sonrası mı olduğunu araştırıyor.

Konya lastiği patlayan tur otobüsü, dereye uçtu 3 yaralı

Alanya, turist, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:30 Kaynak: DHA
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