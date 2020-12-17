Konya lavantanın merkezi olacak - Son Dakika

Konya lavantanın merkezi olacak

17.12.2020 10:22
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Türkiye'nin tarımdaki kalbi Konya'da kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik etmek, çiftçiye destek olmak için yağışın az olduğu, sulama yapılmayan arazilerde artık lavanta yetiştirilecek.

Türkiye'nin tarımdaki kalbi Konya'da kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik etmek, çiftçiye destek olmak için yağışın az olduğu, sulama yapılmayan arazilerde artık lavanta yetiştirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi çiftçiye 1.2 milyon adet lavanta fidesi desteğinde bulunurken Konya'nın katma değeri yüksek lavanta yağı, lavanta çiçeği, lavanta balı üretimi ve lavanta turizminde iddialı bir konuma gelineceği vurgulandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya'yı lavantanın merkezi yapmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen lavantalardan başarılı sonuç elde edilmesi üzerine bölgede üretimi artırmak için Büyükşehir Belediyesi üreticiye 1,2 milyon adet lavanta fidesi desteğinde bulundu. Dağıtılan fideler çiftçiler tarafından toprakla buluşturuldu. Türkiye'de 2020 yılı itibariyle yaklaşık 12 bin dekar lavanta üretim alanı olduğunu düşünülürse, tek seferde yapılan bu destekleme ile 720 bin metrekare alanın ekilmesi hem kıraç arazilerin değerlendirilmesi hem de lavanta üretiminin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Lavanta fidelerinin toplam beledi 1,7 milyon lira

Güneysınır ilçesini lavantanın merkezi yapmak için çalıştıklarını dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu yıl itibariyle 720 bin metrekarelik alanda ekilmek üzere 1,2 milyon adet lavanta fidesini Güneysınırlı hemşerilerimize dağıttık. Lavanta fidelerinin toplam beledi 1,7 milyon TL. Böylece katma değeri yüksek lavanta yağı, lavanta çiçeği, lavanta balı üretimini ve lavanta turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde ve sulanamayan arazilerde lavanta üretimiyle çiftçimize ek bir kazanç sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şehre distilasyon merkezi kazandırıldı"

Güneysınır ilçesinde KOP idaresiyle birlikte 1,8 milyon lira maliyetle distilasyon merkezi yaptıklarını aktaran Başkan Altay, "Distilasyon merkezimiz 2021 yılının bahar aylarından itibaren faaliyete başlayacak. Böylece bölgede üretilen lavantalar imalat sürecinden geçirilecek ve lavanta yağına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmış olacak" dedi.

Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi lavanta yetiştirilen Güneysınır ilçesine lavanta fidesi dikim makinasını kazandırırken Güneysınır Belediyesi ile birlikte ziyaretçileri ağırlamak için 150 bin metrekare alanda ortak lavanta uygulama bahçesi de kuruldu.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, lavanta konusunda verilen destekten dolayı çiftçinin çok memnun olduğunu belirterek, Başkan Altay'a teşekkür etti.

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun ise, lavanta projesini ilçenin ufkunu ve geleceğini değiştirecek bir proje olarak gördüklerini söyledi.

Güneysınır'ın ismini lavantayla duyurmak istediklerini belirten çiftçiler ise, kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ettiler. - KONYA

Konya lavantanın merkezi olacak
Konya lavantanın merkezi olacak
Konya lavantanın merkezi olacak
Konya lavantanın merkezi olacak
Konya lavantanın merkezi olacak
Konya lavantanın merkezi olacak

Güneysınır, Türkiye, Lavanta, Konya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya lavantanın merkezi olacak - Son Dakika Ekonomi


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