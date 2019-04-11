Konya Leylekler Vadisi'nin Konukları Geldi

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye
'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika
'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı.
Afrika'dan Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesi Yeşildağ
ve Adaköy
bölgesinde, Anamas Dağı
eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Vadide halkla iç içe yaşayan leylekler, kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Ankara
Doğal Denge Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ağaoğlu, Beyşehir'deki Leylekler Vadisi'nin yaklaşık 2 bin 500 leyleğe ev sahipliğini yaptığını belirtti. Dernek olarak bölgedeki leylekleri korumak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi
Burada ardıç ağaçları üzerinde 26 leylek yuvası var. Dar alanda, bu kadar yoğun bir yuvanın olduğu başka bir yer görmedim. Leyleklerin sağlıklı üreyebilmeleri ve yaşayabilmeleri için maruz kaldıkları tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu tehlikelerden bir tanesi elektrik telleri, bir tanesi de kirlilik. Geçen yıl proje kapsamında, elektrik tellerini izole ettik. Bu yılda elektrik direklerinin üzerine de yapay yuvalar yaptık. Ağaoğlu, leyleklerin Beyşehir'e gelmesinin nedenin, göl nedeniyle sulak alan olması, topraklarının besin bulmaları noktasında verimli olmasından kaynaklandığını belirtti