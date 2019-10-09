Son Dakika Haberleri: Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

1 saat önce

Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralıKONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T. (18), göğüs kısmından bıçaklanarak yaralandı.

Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı, System.String[]

Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

KONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T. (18), göğüs kısmından bıçaklanarak yaralandı. Polis, Salih T.'yi yaralayan öğrencinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Aykent Ayakkabıcılar Sitesi önünde meydana geldi. Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci arasında, okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında son sınıf öğrencisi Salih T., kimliği belirlenemeyen bir öğrencinin bıçakla saldırması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:32 Kaynak: DHA
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