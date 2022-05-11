Konya Makine Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika
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Konya Makine Teknolojileri Fuarı açıldı

11.05.2022 15:25

TÜYAP Konya Fuarcılık'ın düzenlediği Konya Makine Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP Konya Fuarcılık'ın düzenlediği Konya Makine Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarın açılışında, Konya'nın makine sektöründe lokomotif şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Etkinliğin ekonomiye ve sektöre ivme kazandırdığına işaret eden Ersözlü, "Fuara yurt içinden 20 binin üzerinde kişinin katılmasını bekliyoruz. Yurt dışından ise yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayacağımızı öngörüyoruz. Dört gün boyunca devam edecek olan fuara Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde yurt dışı alım heyeti organizasyonları gerçekleştiriliyor. Bu yıl da sektör ve ülkemiz açısından önemli iş birliklerinin başlayacağına inanıyorum. Fuar, 25 ülkeden 252 firma ve temsilciliğini buluşturuyor." diye konuştu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk de kentte düzenlenen fuarların ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Uluslararası fuarların ülke ve kentin dış ticaret hedeflerine ulaşması açısından önemsediklerini vurgulayan Öztürk, "2002'de Konya'nın Türkiye ihracatından aldığı payın binde 3 seviyesinden yüzde 1,5 seviyelerine gelmesinde en büyük katkıyı şehrimizde düzenlenen fuarların verdiğini düşünüyoruz. Hedefimiz, Türkiye ihracatından yüzde 3 pay almak." ifadelerini kullandı.

Konya'da makine, metal ve sac işleme sektörleri ile otomasyon, elektrik-elektronik, enerji, depolama gibi alanlarda ürün ve hizmet sağlayanları buluşturan fuar, 4 gün ziyaret edilebilecek.

Konya Makine Teknolojileri Fuarı açıldı
Konya Makine Teknolojileri Fuarı açıldı
Konya Makine Teknolojileri Fuarı açıldı
Konya Makine Teknolojileri Fuarı açıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Makine Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika


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