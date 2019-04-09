Son Dakika Haberleri: Konya Maktek Fuarı'na Doğru

Konya Maktek Fuarı'na Doğru

1 saat önce

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle düzenlenen Konya Maktek Fuarı, 10-13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Konya Maktek Fuarı'na Doğru, System.String[]
TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle düzenlenen Konya Maktek Fuarı, 10-13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, düzenlenen basın toplantısında, Konya Maktek Fuarı'nın kapılarını yarın ziyaretçilere açacağını söyledi.

Fuar kapsamında üretimin her aşamasında kullanılan makinelerin sergileneceğini dile getiren İlhan Ersözlü, "TİAD ile uzun zamandan beri sürdürdüğümüz iş birliği neticesinde Maktek markasını İstanbul ve İzmir'den sonra Konya'ya taşımaya karar verdik. Takım tezgahları ve metal işleme alanında ülkemizin en önemli şehri Konya'da hem üreticileri hem de kullanıcıları bir araya getireceğiz." diye konuştu.

Ersözlü, fuarı "Üretirsek kazanırız" mottosuyla hazırladıklarını belirterek, "Maktek Konya Fuarı ile yaklaşık 250 milyon dolarlık iş hacmine ulaşmayı öngörüyoruz. 65'in üzerinde şehirden yüzlerce sektör temsilcisi fuarımızı ziyaret ederek, metal işleme sektöründe teknolojinin geldiği son noktaya şahit olacak." ifadelerini kullandı.

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık da sanayicileri güncel teknoloji ile buluşturarak, rekabet gücünü arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yılda ithal edilen 5 bin takım tezgahından 850'sinin Konya'da kullanıldığına dikkati çeken Varlık, "24 üyemizle fuar alanının yüzde 48'ini oluşturuyoruz. TİAD olarak geçtiğimiz yıl takım tezgahları üretimimiz yüzde 6 artarak, 754 milyon dolar oldu. Yine ihracatımız da yüzde 19 artarak, 584 milyon dolar olarak gerçekleşti." bilgilerini paylaştı.

Fuar, 10-12 Nisan'da 10.00-19.00, 13 Nisan Cumartesi günü ise 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:47 Kaynak: AA

Konya, Ekonomi
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