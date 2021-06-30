Konya Meram Belediyesi "Vefa Sosyal Destek Hattı" Tarafından Bugüne Kadar 61 Bin 678 Vatandaşın Talebine Karşılık Verildi - Son Dakika

Türkiye, kısıtlamalarda 1 Temmuz itibariyle yeni döneme geçmeye hazırlanırken Meram Belediyesi "Vefa Sosyal Destek Hattı" tarafından bugüne kadar 61 bin 678 vatandaşın talebine karşılık verildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vefa ve yardımlaşmanın Türk halkının kültüründe var olduğunu belirterek, "Her şartta hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalarda yeni döneme geçiliyor. Buna göre sokağa çıkma kısıtlamaları sona ererken bir çok işletme yeniden faaliyet vermeye devam edecek. Meram Belediyesi ve Meram Kaymakamlığı koordinesinde Kovid-19 salgını ile birlikte hayata geçirilen "Vefa Sosyal Destek Hattı" vatandaşların istek ve taleplerine çözüm üretti. Özellikle kısıtlamaların üst düzey şekilde uygulandığı dönemde, Vefa Sosyal Destek ekipleri yoğun bir şekilde çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

"61 bin 678 vatandaşın isteği yerine getirildi"

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar 'Bizim Meram Masası'na yönlendirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile oluşturulan koordinasyonla vatandaşların istekleri yerine getirildi. Şu ana kadar Meram genelinde 61 bin 678 kişinin çağrısına cevap verilirken bu çağrılarda gelen talepler, ekipler tarafından olumlu şekilde sonuçlandırıldı.

"Vefa ve yardımlaşma Türk halkının kültüründe var"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, salgın süreci başlarında Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kuran ilk kurumlardan biri olduklarını ifade ederek, "Tüm Dünya ile birlikte ülkemizde de maalesef zorlu bir süreç yaşandı. Salgının yol açtığı ölümlerin yanı sıra hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günlerden geçildi. Bizler millet olarak her zaman ihtiyacı olanın yardımına koşmuş, yanlarında olmuşuzdur. Vefa ve yardımlaşma bizim kültürümüzde her daim var olmuştur. Salgın dönemindeki hassasiyet göz önünde bulundurularak Meram Belediyemiz ve kaymakamlığımızın koordinesinde Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, hemşehrilerimize yardımcı olarak zorlu süreçte onları yalnız bırakmadı" dedi.

"Her şartta hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Salgının üst seviyede yaşandığı dönemde Vefa Sosyal Destek Hattı'na gelen çağrıların daha fazla olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Sağlık Bakanlığımızın hızlı bir aşılama programı uygulamasıyla birlikte çok şükür salgın hızını azaltıyor ve kısıtlamalarda da yeni bir döneme geçiliyor. Kısıtlamalarla orantılı olarak son zamanlarda hemşerilerimizden gelen talep ve isteklerde de azalma oldu. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, salgın döneminden bu güne kadar gelen 61 bin 678 hemşerimizin çağrısına cevap vererek sıkıntılı süreçte yanlarında oldular. 65 yaş üstü amca ve teyzelerimizin ilaçlarını aldılar, maaşlarını çektiler, faturalarını ödemelerine yardımcı oldular. Ekonomik anlamda zor günler geçiren hemşerilerimizin gıda ihtiyaçlarını karşıladılar. İnşallah bu tür olağan üstü durumlar bir daha yaşanmaz ve sağlıkla, huzurla eskisi gibi hep beraber olacağımız günlere yeniden kavuşuruz. Meram Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da her şartta hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" cümlelerini kullandı. Haber Merkezi

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