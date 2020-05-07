Konya Meram'da haşereyle mücadele başladı - Son Dakika
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Konya Meram'da haşereyle mücadele başladı

10 dakika önce

Meram Belediyesi, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına başladığını bildirdi.

Konya Meram'da haşereyle mücadele başladı, System.String[]

Meram Belediyesi, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına başladığını bildirdi.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ekim ayı sonuna kadar devam edecek çalışmayla halkın, yaz mevsimini huzur içinde geçirmesinin hedeflendiği belirtildi.

Haşereye yumurtlama döneminde müdahale edebilmek için öncelikli olarak larva mücadelesi yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Haşerelerin üreme alanları olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlar ekiplerimizce ilaçlanmaktadır. Bu çalışma gayet çevreci bir çalışma olup haşerelerin uçkun dönemine geçmeden ve halkımıza rahatsızlık vermeden kaynağında üremesini engellemeye yöneliktir." ifadesi kullanıldı.

Haşerelerin, üremesinde en önemli etkenlerin başında çöp ve evsel atıkların geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlaçlama çalışmaları kadar vatandaşların çöplerini de en doğru zamanda ve şartlarda dışarı çıkarmaları da önemlidir. Çöpler zamanından önce ve uygun bir şekilde çıkarılmaz ise sinek ve haşerelerin üremesine kaynaklık teşkil etmektedir. Belediye olarak haşereyle mücadele çalışmalarında spesifik olarak sadece larvaları etkileyen, hiçbir yan etkisi bulunmayan ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan larvasit ürünler kullanılmaktadır.

Belediyemizin bu faaliyetleri, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ve eğitimli kişiler tarafından yapılmaktadır. Haşere ile ilgili şikayetler belediyemizin 444 3 042 numaralı telefonuna bildirilebilecektir. Halkımızın, özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların ilaçların olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için ilaçlama araçlarına çok yaklaşmamaları hususunu hatırlatmakta fayda görüyoruz."

Meram Belediyesi, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:20 Kaynak: AA


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