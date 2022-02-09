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KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika

KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

09.02.2022 12:49

KONYA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem imamlık ve rehberlik yapılanması'na yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem imamlık ve rehberlik yapılanması'na yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki sözde yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yaptı. TSK'daki örgüt üyelerine, 'mahrem imamlık' ve 'rehberlik' yapan 13 kişinin kimliği belirlendi. Bunun üzerine Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI
KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI
KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

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Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika
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