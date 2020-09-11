Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti

Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor

Hemşireleri darbeden saldırganın kan donduran sözleri: Hepsini öldürsem de bana bir şey yapamazlar