Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

6 saat önce

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ardışık arama yöntemi ile mahrem 'abiler' tarafından aranan TSK mensubu 24 ve askeri öğrencilikten ilişiği kesilen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ardışık arama yöntemi ile mahrem 'abiler' tarafından aranan TSK mensubu 24 ve askeri öğrencilikten ilişiği kesilen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 15'i gözaltına alındı.


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında; sabit/kontörlü/ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemi ile mahrem abiler tarafından aranan TSK mensubu muvazzaf üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş rütbelerinde toplam 24, askeri öğrencilikten ilişiği kesilen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişiye yönelik olarak, Konya merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, il dışında bulunan 10 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı
İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!

Son Dakika Haberleri
16:54 Antidepresanlar cinsel isteksizlik yap(m)ıyor - Son Dakika Haber
16:49 Bakan Çavuşoğlu liderlerle aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika Haber
16:49 İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet - Son Dakika Haber
16:46 Rasulayn'da toprak altında bulunan mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı - Son Dakika Haber
16:46 Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
16:15 Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Son Dakika Haber
16:10 Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]