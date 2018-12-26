Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 11 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 23 Muvazzaf...

Konya Merkezli 11 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 23 Muvazzaf...

1 saat önce

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Merkezli 11 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 23 Muvazzaf..., System.String[]
Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı

Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:13:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 11 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 23 Muvazzaf...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]