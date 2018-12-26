Konya Merkezli 11 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 23 Muvazzaf...
1 saat önce
Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya
merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA
Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi
Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı
Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı