Konya Merkezli 11 İldeki Fetö Operasyonunda Gözaltı Sayısı 17 Oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Konya merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 5 astsubay olmak üzere 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve şu...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Konya merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 5 astsubay olmak üzere 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve şu ana kadar 17 zanlının gözaltına alındığını açıkladı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 5 astsubay olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 26/12/2018 tarihinde Konya merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kayseri, Kütahya, Kırklareli, Malatya, Şırnak, Tekirdağ illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.



Açıklamanın devamında, "Yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirilmiş olup, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar devam etmekte olup, soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.



Konya'da gözaltına alınan şüphelilerin Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldüğü, diğer illerdeki şahısların da Konya'ya getirileceği öğrenildi. - KONYA

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