Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 13 İlde ve KKTC'de Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Askeri Personelden Sorumlu Fetö...

Konya Merkezli 13 İlde ve KKTC'de Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Askeri Personelden Sorumlu Fetö...

1 saat önce

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Merkezli 13 İlde ve KKTC'de Yürütülen Soruşturma Kapsamında, Askeri Personelden Sorumlu Fetö..., System.String[]
Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:47 Kaynak: AA

Konya, Kıbrıs, Güncel
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