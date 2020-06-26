Konya merkezli 18 ilde FETÖ PDY'nin askeri yapılanmasına operasyon 29 gözaltı kararı - Son Dakika

Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı kararı

KONYA merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 21'i muvazzaf asker olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, daha önce gözaltına alınan mahrem imamların verdikleri ifadeler doğrultusunda, 21'i muvazzaf asker 8'i ihraç edilmiş askeri personel olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Operasyonda TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alınırken 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.