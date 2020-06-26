Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 29 gözaltı kararı - Son Dakika

Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 21'i muvazzaf asker, 8'i ihraç edilen askeri personel olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 21'i muvazzaf asker, 8'i ihraç edilen askeri personel olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Operasyonlar kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 21'i muvazzaf asker, 8'i ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen 15 şüphelinin sorguları sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 14 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KONYA

Konya, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 29 gözaltı kararı - Son Dakika
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