Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 18 ildeki fetö operasyonunda 21 tutuklama
Son Dakika Güncel Konya merkezli 18 ildeki fetö operasyonunda 21 tutuklama

Konya merkezli 18 ildeki fetö operasyonunda 21 tutuklama

57 dakika önce

KONYA merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 45 askerden 21'i tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya merkezli 18 ildeki fetö operasyonunda 21 tutuklama, System.String[]

KONYA merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 45 askerden 21'i tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere 'mahrem imamlık' yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 6'sı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 1 Ekim'de Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol kararıyla, 6 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:11 Kaynak: DHA
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