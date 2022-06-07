Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

07.06.2022 09:20
Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu çerçevede FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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