Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Konya merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Konya merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 24'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 20 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 12 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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