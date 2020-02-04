Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50... - Son Dakika

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50...

6 saat önce

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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