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Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50...
6 saat önce
Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:34 Kaynak: AA
Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
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